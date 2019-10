Emma Marrone presenta il suo ultimo lavoro. E arriva Maria De Filippi

Emma Marrone è tornata. Si è presa una pausa di qualche settimana per combattere la malattia ma ora, più energica che mai, è pronta a riconquistare il palco e a far cantare a squarciagola i suoi fan. In questi giorni è in promozione con il suo nuovo lavoro, l'album “Fortuna”, che rappresenta uno spartiacque nella sua carriera. Per battezzare questo nuovo inizio, non poteva esserci madrina migliore di Maria De Filippi per Emma Marrone.

Il disco sta riscuotendo un grande successo ed Emma è piuttosto impegnata a incontrare i suoi fan in tutta Italia per raccontarlo, per raccontarsi e per spiegare da dove nasce. Di recente era a Roma, una delle tappe più importanti di quest'avventura per la Marrone e proprio mentre Emma era intenta a parlare dell'album, sul palchetto è salita a sorpresa Maria De Filippi. La cantante non è riuscita a trattenere l'emozione di vedere inaspettatamente la sua mentore e le due si sono strette in un lunghissimo e caloroso abbraccio pieno di trasporto.

“ Io penso che sia davvero la persona che ogni volta so che c’è, perché Emma c’è ”, ha detto Maria De Filippi, confermando al pubblico quel grandissimo rapporto di stima e di amicizia che le due hanno costruito in questi 10 anni di conoscenza. Emma non si è tirata indietro e ha sottolineato la reciprocità: “ Quando ho un problema di salute chiamo Maria. Giuro! Il fatto è che io su Roma non ho nessuno, quindi l’unica persona della quale mi fido ciecamente e so che si butterebbe nel fuoco e all’inferno per me è lei. ”