Emma Marrone, l'annuncio a sorpresa che fa ben sperare: "Ho ricevuto una bella notizia"

" Ho ricevuto una bella notizia ", così Emma Marrone ha spiazzato i suoi follower, pubblicando un post a sorpresa sul suo profilo personale Instagram. Poche parole che hanno acceso l'entusiasmo - ma soprattutto l'interesse - delle migliaia di fan della cantante. L'ex ragazza prodigio di "Amici di Maria De Filippi" ha colpito al cuore dei suoi follower, lasciando trapelare il suo entusiasmo per alcune novità che la coinvolgono direttamente.

Cappotto nero, sguardo intenso e capelli portati in avanti, Emma si mostra ammiccante e sensuale, ma anche estremamente felice. Una foto che ha letteralmente conquistato la rete e che l'ha spinta a fare una piccola confessione: " Ho ricevuto una bella notizia. I miei capelli sono sempre più lunghi. Due ottimi motivi per brindare! ". Un post enigmatico che molti hanno però interpretato come un messaggio positivo sul suo stato di salute. Emma Marrone aveva già rassicurato i suoi seguaci sul suo netto recupero dopo l'intervento subìto pochi mesi fa. La lotta contro un tumore, di cui poco si è saputo ben poco, non l'aveva abbattuta e con la grinta e l'energia che la contraddistinguono aveva affrontato di petto la situazione. Oggi però il peggio sembra esser passato e Emma festeggia non solo la ritrovata serenità ma anche il grande successo del suo ultimo album.