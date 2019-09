Emma Marrone perseguitata da un follower: "Ti auguro che il tuo lavoro venga sempre rispettato"

Alcuni giorni fa, Emma Marrone ha pubblicato il primo singolo del nuovo album, che celebrerà il primo decennale della sua carriera nata con la vittoria conseguita ad Amici di Maria De Filippi. E, sul suo profilo ufficiale Instagram, la cantante salentina ha voluto rispondere ad un commento riportato da un follower, che in modo insistente ha scritto alla sua beniamina, ripetendo sempre le stelle parole in un messaggio alquanto critico inviatole più volte: "Considerazione generale: meriti molto di più. Potresti cambiare staff al termine del decennale?". Quest'ultimo è il messaggio che il follower critico ha destinato ad Emma diverse volte in rete e che ha scatenato la reazione dell'artista salentina.

Emma Marrone risponde alla critica

La cantante ha risposto all'ultimo messaggio al vetriolo ricevuto su Instagram, taggando l'autore dello stesso in una risposta riportata tra le sue Instagram stories: "Sono giorni che sotto ogni mio post arriva puntualmente il tuo commento, atto a denigrare il mio lavoro e quello della mia casa discografica. Non ho un social media manager, non sono perfetta, ma almeno sono io tutti i giorni a gestire le cose mettendoci tutta la mia onestà. Non mi sembra di averti incontrato per i corridoi di qualche casa discografica, ma da casa si sa, tutti sanno fare tutto. Ti auguro di riuscire nelle tue cose e di non avere mai a che fare con persone presuntuose e saccenti come te. Ti auguro che il tuo lavoro venga sempre rispettato, perché dietro ogni singolo passo non hai minimamente idee di quanto lavoro ci sia dietro". Emma, poi, conclude: "Non ho mai nascosto la testa sotto la sabbia, non ho mai mentito ai miei fan e non ho mai fatto vedere cose che in realtà non esistono nel bene e nel male".

Il 6 settembre è stato pubblicato il singolo dal titolo Io sono bella, la nuova canzone di Emma scritta per lei da Vasco Rossi, insieme a Gaetano Curreri, Gerardo Pulli e Piero Romitelli e prodotto da Dardust.