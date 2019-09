Il nuovo singolo di Emma Marrone divide

“Io sono bella” è l'ultimo singolo di Emma Marrone, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in rotazione ormai da qualche giorno in tutte le radio. Ha firme importantissime, prima fra tutte quella di Vasco Rossi, un regalo che il rocker di Zocca ha voluto fare alla cantante salentina. Il brano anticipa l'uscita del disco di Emma il prossimo anno in occasione del decennale della sua carriera.

“ Io sono bella non è solo una canzone. È un regalo meraviglioso che mi hanno fatto Vasco Rossi e Gaetano Curreri con la collaborazione di due giovani autori, Gerardo Pulli e Piero Romitelli. Dopo 10 anni di lavoro è la ricompensa più grande che potessi ricevere. Ripenso a tutti i dischi che ho comprato e ai concerti dove ho saltato come una matta cantando le sue canzoni con tutta la voce che avevo in corpo per farmi sentire dal kom. Perché volevo diventare come lui. Non avete idea di che cosa significhi per me avere in bocca le sue parole ”, ha dichiarato Emma Marrone. Per chi come lei è cresciuta col mito del Kom, avere l'opportunità di cantare una sua canzone è davvero un'emozione unica.

Come sempre accade quando Emma rilascia un nuovo brano la critica si divide tra chi inneggia al capolavoro e chi stronca il brano senza appello. È il destino dei cantanti di successo ma, in questo caso le critiche sono state davvero copiose. Il testo non ha convinto una buona fetta del pubblico, che lo considera troppo banale. Le aspettative erano molto alte, la firma di Vasco Rossi, ma anche quella di Gaetano Curreli, avevano fatto sperare in qualcosa di straordinario.

Il critico Claudio Fabretti lo definisce “ un testo che parte già come il più prevedibile dei monologhi a sfondo sexy. Roba che il Vasco di inizio anni 80 non sarebbe arrivato a scrivere nemmeno dopo un’abbuffata di ciccioli e lambrusco. Aggiungiamoci la proclamazione di indipendenza più telefonata di sempre e l’inventario delle banalità a buon mercato è presto esaurito. “Io sono bella”, ok, ma la canzone no. ” Il giornalista mette principalmente l'accento su due passaggi della canzone, “Fammi godere adesso/ solo per un istante/ io mi accontenterò/ e ti amerò durante” e “Sono stanca di essere come mi vogliono tutti/ sono stanca di vivere come vorrebbero gli altri”, considerati non all'altezza dell'interprete e degli autori.

È innegabile che Emma metta in questa canzone tutta la sua energia e la forza, quella che negli anni l'ha fatta amare da centinaia di migliaia di persone che attendono con trepidazione i suoi concerti e l'uscita dei suoi nuovi lavori. Fin dalla sua uscita da amici di Maria De Filippi Emma ha saputo conquistare i cuori di tantissimi fan. La grinta della cantante salentina è innegabile, la sua vena da rocker emerge potente in questa canzone, destinata a rimanere a lungo nelle classifiche italiane.