Emma Marrone, la prossima diva di Gabriele Muccino

“ Ebbene sì. Sto per vivere questa nuova avventura. Sono agitata,ma anche tanto entusiasta ed eccitata.Quando Gabriele Muccino me l’ha proposto pensavo fosse pazzo e forse un po’ lo è .. ahahahahahahah. Ma ci voglio provare .. voglio vivere fino in fondo tutte le opportunità che mi capiteranno in questa vita. Incrociate le dita per me .. e scusatemi se non sarò presente ai prossimi impegni musicali.. ma adesso sapete il perché! Vi mando un bacio e a presto ” con questo messaggio lanciato dal suo profilo Instagram, Emma Marrone ha comunicato ai suoi fans la grande novità che riguarda la sua carriera.

il 12 febbraio del 2020 uscirà “I migliori anni” il prossimo film di Gabriele Muccino e tra i protagonisti c’è proprio lei, Emma Marrone, la cantante salentina che ora sarà anche attrice. Con lei un cast stellare , Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti, Kim Rossi Stuart , Claudio Santamaria e Nicoletta Romanoff.

Una nuova avventura che terrà Emma lontana dalle scene musicali per qualche tempo, ma che la vedrà in un nuovo ruolo davvero molto stimolante. Solo pochi giorni fa, la cantante ha compiuto 35 anni, e ha lasciato sul suo profilo instagram un lungo post dove si diceva più matura, meno impulsiva ma sempre pronta ad affrontare la vita con entusiasmo quello di certo non le è mai mancato.

Il primo ciak è già stato girato a Roma e le riprese dureranno per nove settimane. La colonna sonora sarà di Enrico Piovani. Il film racconterà la storia di quattro amici nell’arco di quarant’anni dal 1980 ai giorni nostri, dall’adolescenza all’età matura. Delusioni, esperienze successi e fallimenti in un intreccio che come in tutti i film di Gabriele racconta un’epoca ma soprattutto una generazione e il ciclo e riciclo della vita.

Emma non è comunque l’unica cantante che in questo momento è passata al cinema, anche Tommaso Paradiso, leader de “Thegiornalisti” sta infatti scrivendo la sceneggiatura di una commedia romantica insieme a Chiara Barzini e Luca Infascelli.