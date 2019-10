Emma Marrone riceve delle rose rosse. Ma a lei non piacciono

A Che tempo che fa, il format condotto da Fabio Fazio in collaborazione con Luciana Littizzetto, è apparsa in qualità di ospite in studio Emma Marrone.

Nel nuovo appuntamento tv di domenica 27 ottobre, l'ex allieva di Amici di Maria De Filippi si è esibita al format di Rai 2 sulle note di Io sono bella, il titolo del primo singolo estratto dal nuovo album Fortuna, con il quale la cantante salentina celebra il primo decennale della sua carriera artistica. Apparsa in un succinto outfit rosso, Emma si è stranita alla visione di un omaggio floreale, giunto per lei a fine ospitata. Fabio Fazio e Luciana Littizzetto hanno salutato Emma, omaggiandola con un mazzo di rose rosse. Un regalo che alla Marrone non fa proprio impazzire. Il motivo? Eccolo spiegato.

"La mia vita normale è molto banale – confidò in passato la Marrone a Giampaolo Morelli– per conquistarmi basta offrirmi un gelato, tanto non sono mai a dieta. Da evitare, le rose rosse. Non le sopporto, ogni volta che me le regalano succede qualcosa di negativo". E, in occasione della sua recente ospitata registratasi ad Amici 18, Emma Marrone aveva gelato il tenore Alberto Urso, rifiutandosi di accettare l'omaggio floreale giunto per lei in studio da parte del giovane artista. "No, Maria. Mi portano sfiga le rose rosse... -aveva detto Emma a Maria De Filippi, riservando così un 2 di picche all'amato cantante di Amici-. Possiamo farle brillare fuori dallo studio? (Emma alludeva alle rose rosse, ndr). Non sto scherzando. Scusatemi!".

Emma, quindi, non ha troppo un bel rapporto con le rose rosse. Eppure questa volta le ha prese. E proprio qualche ora fa ha scritto sui social: "Viva le rose rosse". Così le malelingue stanno zitte ancor prima di parlare.