Emma Marrone ritorna sul palco con Fortuna

Aveva fatto recentemente parlare di sé per aver annunciato il suo ritiro (temporaneo) dalla scena musicale, dovuto a un problema di salute ad oggi non ancora rivelato. E oggi Emma Marrone è tornata al centro dell'attenzione mediatica, rompendendo definitivamente il silenzio sui social. In un nuovo video pubblicato sul suo profilo Instagram, l'ex allieva di Amici di Maria De Filippi ha, infatti, fatto sapere che a breve uscirà il suo nuovo album di inediti, dal titolo Fortuna.

L'artista salentina si dichiara "la ragazza più felice del mondo", così come si legge tra le righe riportate dalla stessa cantante nella descrizione del suo ultimo video postato per i fan: "Il mio nuovo album fuori ovunque dal 25 ottobre. Link in bio. 'Voglio la musica ancora e ancora per tutta la vita'. Sono la ragazza più felice del mondo". Ed è proprio con quest'ultime parole che Emma Marrone ufficializza il suo ritorno sulle scene.

Emma Marrone sorprende con Fortuna

Il nuovo messaggio condiviso dalla vincitrice di Amici ha fatto in poco tempo incetta di like, condivisioni e non solo. "Oddio, Emma, gli infarti che mi fai prendere", "Traumi improvvisi, quelli belli. Bellissimi". Quest'ultimi sono solo alcuni dei molteplici commenti giunti dagli utenti, sotto l'ultimo post dell'artista salentina, che ha sorpreso, ancora una volta, i suoi fedeli seguaci.