Emma Marrone, la sua "Fortuna" nasce nel bagno di un treno. Il retroscena

Dopo essersi concessa un ritiro dalle scene musicali per via di una recidiva del cancro, che l'ha colpita recentemente e che lei ha scoperto sottoponendosi a degli accertamenti, Emma Marrone è tornata a sorprendere i fan annunciando l'uscita del suo nuovo lavoro musicale, dal titolo Fortuna. Da quest'ultimo è estratto Io sono bella, il primo singolo del disco che porta la firma del rocker Vasco Rossi. E non è solo per la pubblicazione del suo nuovo lavoro, uscito il 25 ottobre, che l'artista fa parlare di sè.

La cantante salentina nonchè ex concorrente al talent-show Amici di Maria De Filippi ha voluto confidare ai fan com'è nata la sua Fortuna, ovvero la canzone che porta la sua firma ed è omonima del nuovo album, che la contiene al suo interno. Attraverso il suo profilo personale Instagram, la Marrone si è lasciata andare al racconto di un aneddoto, che molti considerano esilarante. Nella sua confessione regalata ai fan, Emma ha infatti fatto sapere di aver trovato l'ispirazione giusta -per la realizzazione della traccia Fortuna- mentre era a bordo di un treno e di aver dato alla luce questa sua "title-track" ( la canzone che dà il titolo all'album, ndr) nel bagno dello stesso treno in cui stava viaggiando, un Frecciarossa. E l'aneddoto raccontato da Emma ha conquistato in pochi minuti il popolo del web, facendo incetta di like, commenti e condivisioni sui social-media.

“Spettinata… struccata… in giro per chissà dove…-queste sono le parole che Emma Marrone ha riportato nella descrizione di un post contenente i suoi due ultimi video condivisi su Instagram-, ma con il quaderno e la penna sempre in borsa” . “Perché un viaggio in treno a volte può trasformarsi in qualcosa di più- prosegue tra le sue ultime righe destinate ai fan l'interprete, che ha così voluto mostrare le esclusive immagini del momento in cui ha iniziato a realizzare la sua nuova musica -. E le parole spesso mi vengono a trovare quando meno me lo aspetto. Era il 4 luglio e Fortuna non era più solo un pensiero. Stava diventando la mia canzone".

La reazione al retroscena di Emma Marrone

"La fortuna non esiste, esisti solo tu" , canta Emma Marrone nella canzone che ha scritto di suo pugno sul Frecciarossa preso durante la scorsa estate. Una canzone, Fortuna, che segna una crescita, soprattutto dal punto di vista personale, della cantante che ad Amici 18 si era rifiutata di ricevere in dono un mazzo di rose rosse giunte per lei in studio da Alberto Urso, per via della scaramanzia e in quanto non amante delle stesse.