Emma Marrone nel mirino per le parole sui migranti E Muccino: "Insultate me"

Emma Marrone riesce a far parlare di sè anche quando non c'è. La popolare cantante ha da poco annunciato di doversi ritirare, momentaneamente, dalla scena musicale a causa di alcuni problemi di salute. Dopo giorni di assenza dai social, però, Emma è tornata attiva su Instagram, commentando un post dell'amico Tiziano Ferro. Il cantante ha pubblicato sui social le date del suo prossimo tour italiano per il 2020 e la Marrone ha commentato ironicamente: " Preparami un pass per tutte le date, grazie ". Una battura ironica e scherzosa che ha rincuorato le migliaia di fan, preoccupate per la sua salute. A dire il vero Emma Marrone aveva già rassicurato i suoi ammiratori nelle ultime ore. In un video amatoriale, diventato virale sui social network, la cantante fiorentina aveva parlato positivamente del suo stato di salute ad alcuni fan incontrati per strada: " Siate tranquilli, come me! ".

La parte brutta dei social, quella pronta a giudicare e a sparare sentenze, è però sempre dietro l'angolo. Nonostante l'ondata di sostegno e le migliaia di messaggi di affetto ricevuti, c'è chi in questi giorni ha trovato il tempo di attaccare Emma Marrone. In particolare per le esternazioni fatte dall'ex vincitrice di Amici sui migranti e la necessità di aiutarli, al tempo in cui alle Ong venivano chiusi i porti italiani. Frasi, le sue, che hanno scatenato gli haters: " Emma marrone... impegnata a combattere la malattia... forse ora non avrà tempo di insultare Salvini ", " E' ritornato?! Ognuno ha quello che si merita Camionista!!! ", " Questa stupida ragazzetta ha creduto di mettersi in mostra insultando Salvini nei suoi concerti, attirandosi addosso gli accidenti di tante persone e qualche accidente è andato a segno...ben le sta ".