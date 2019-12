Emma Stone si fidanza ufficialmente

L’attrice Emma Stone si sposerà.

Come riporta il Mirror, l’artista americana - di 31 anni d'età - si è fidanzata ufficialmente con il suo compagno Dave McCary. Lui, che lavora a Saturday Night Live, ha pubblicato su Instagram uno scatto che lo ritrae insieme con l’attrice, sorridente come non mai, nell’atto di mostrare uno scintillante anello di fidanzamento a favore di camera. L’anello contiene un’enorme perla incastonata in un gruppo di diamanti.

La coppia si è frequentata per due anni, da quella prima volta che è stata avvistata insieme a New York nel 2017. Si ritiene però che i due si siano conosciuti a dicembre 2016, quando Stone fu ospite a Saturday Night Live. McCary, oltre a essere nel team della trasmissione comica, ha lavorato come regista e come sceneggiatore.

Recentemente, Emma Stone ha parlato in un’intervista di come veda il suo futuro, in contrasto alle convinzioni avute da giovane: è da un po’ di tempo che l’attrice si immagina a percorrere la navata nel giorno delle sue nozze. “ La mia prospettiva sui bambini è cambiata da quando sono cresciuta - ha raccontato - Non ho mai fatto da babysitter o altro. Da adolescente pensavo che non mi sarei mai sposata, che non avrei mai avuto figli. E poi sono cresciuta e ho pensato: voglio davvero sposarmi, voglio davvero avere figli" .

All’inizio del 2019, l’attrice era stata avvistata con un anello di diamante sul suo anulare sinistro, ma ha smentito di essere fidanzata in quel momento.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @ davemccary in data: 4 Dic 2019 alle ore 4:42 PST

Classe 1988, Emma Stone ha vinto un premio Oscar nel 2017 come miglior attrice protagonista per “La La Land”, ma è stata candidata anche nel 2015 come miglior attrice non protagonista per “Birdman” e nel 2019 per “La favorita”.

L’attrice ha esordito giovanissima a 15 anni, con alcune partecipazioni televisive. Ma il suo esordio sul grande schermo è datato 2007, quando fu in “Suxbad - Tre menti sopra il pelo” - un film cult per gli amanti del comico demenziale - in cui Stone interpretava l’interesse amoroso del personaggio interpretato da Jonah Hill.

Tra i suoi film più celebri ci sono “Benvenuti a Zombieland” - una pellicola comica e horror al tempo stesso, della quale è uscito di recente il sequel - “La rivolta delle ex” e “Easy Girl” - due commedie ispirate liberamente a “Canto di Natale” di Charles Dickens” e “La lettera scarlatta” di Nathaniel Hawthorne - “The Help” - in cui è una giornalista che decide di scrivere un libro sulla prospettiva delle domestiche afroamericane - “Magic in the Moonlight” e “Irrational Man”, entrambi diretti da Woody Allen, e i succitati “Birdman”, “La La Land” e “La favorita”.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?