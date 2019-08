Emma Watson e Tom Felton fanno impazzire il web

Cosa c’è tra Tom Felton ed Emma Watson? I due attori, rispettivamente Draco Malfoy ed Hermione Granger in “Harry Potter”, sono stati fotografati insieme mentre suonano la chitarra, il tutto corredato dalla didascalia: "Allieva che impara velocemente x". Lo scatto, che li ritrae in un momento di intima quotidianità, visto che Emma indossa quello che sembra essere un pigiama, è stato postato sul profilo Instagram dell’attore britannico ed ha mandato in visibilio i fan. Anche se nel film e nei libri di J.K. Rowling Hermione sta con Ron Weasley, da tempo i seguaci del maghetto con la saetta sulla fronte, sognano una love story tra lei e il cattivo Draco.

Nella foto Tom sembra insegnare ad Emma come posizionare le dita sulla tastiera della chitarra e subito una pioggia di like e commenti maliziosi e allo stesso tempo divertenti, hanno invaso il profilo dell’attore 31enne. “DRAMIONE! Ho atteso 15 anni per questo momento!” , “ So che non stanno insieme nella vita reale, ma sono assolutamente adorabili insieme!”, “Sono in pigiama, sono in pigiama!! Allarme rosso!”, "Voi due state insieme?!".

Nessuno dei due attori ha commentato le insinuazioni su una loro storia d’amore, ma non è la prima volta che il Serpeverde Draco e la Grifondoro Hermione vengono ritratti insieme: i due sono infatti ottimi amici. Lo scorso novembre Emma aveva pubblicato un selfie insieme a Tom per promuovere la serie "Origin" di YouTube Premium, in cui recitava l’amico e a febbraio aveva fatto impazzire di nuovo il web postando un sua bellissima foto scattata da Tom. Per ora quindi, i fan della coppia si devono accontentare di una bella amicizia tra loro, ma chissà che in futuro tra i due allievi di Hogwarts non nasca qualcosa di più?