Emma Watson lancia un numero per denunciare le aggressioni sessuali

L’attrice e femminista Emma Watson ha lanciato una nuova linea telefonica per denunciare molestie e violenze sessuali, in particolare sul luogo di lavoro.

Come riporta Bbc, l’attivista di Time’s Up ha trovato il nuovo servizio di consulenza legale gratuita, attivo in Inghilterra e Galles e finanziato da privati tra cui la stessa Watson, “ completamente sbalorditivo ”.

Nel Regno Unito, si stima che una donna su due abbia subito molestie sul posto di lavoro. Secondo Watson, “ sembra finalmente che le persone stiano realizzando l’entità del problema ”, ed è fiduciosa verso “ un nuovo clima di prevenzione e responsabilità ”.

Chi chiamerà questo numero potrà ricevere una consulenza su quale comportamento costituisca molestia sessuale, come si presenta un reclamo contro un datore di lavoro o in un tribunale del lavoro, come si affrontano gli accordi transattivi e di non divulgazione. Al timone del servizio c’è l’organizzazione benefica Rights of Women, ma è sostenuto anche dal Time's Up Uk Justice and Equality Fund gestito da Rosa, il fondo britannico per donne e ragazze.

La legge del Regno Unito - l’Equality Act del 2010 - prevede che i comportamenti inappropriati vengano segnalati ai Citizen’s Advice per iscritto, e inoltre si debba tenere una copia della segnalazione, scrivere un diario per registrare le molestie e i nomi di eventuali testimoni, chiedere informazioni al proprio dipartimento delle risorse umane o al sindacato di riferimento.

Intanto, il Government Equality Office, che di recente ha definito i nuovi piani per proteggere dalle molestie sessuali sul posto di lavoro, “ ha accolto con favore ” il lancio della nuova linea telefonica.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?