Emma Watson manda in visibilio i fan di Harry Potter

Venti anni dopo il loro primo incontro, Emma Watson fa scatenare i fan di Harry Potter mentre si fa fotografare insieme a J.K. Rowling. Proprio venti anni fa, infatti, Emma, faceva il provino per interpretare Hermione Granger il personaggio che l’ha portata alla fama mondiale.

L’attrice si è fatta fotografare con la Rowling durante la festa in maschera per il suo 54° compleanno, postando poi lo scatto su Instagram. Con loro c’era anche l’attrice Evanna Lynch, che nella saga di Harry Potter interpretava Luna Lovegood. Emma indossava un costume da Wonder Woman, mentre la Rowling ha optato per un vestito nero con un trucco molto particolare che le copriva la metà del viso.

Più tranquilla Evanna, con un vestito verde da gatto. La Watson ha reso omaggio ai loro costumi nella didascalia scrivendo: “ Sexy e spaventose. Con tanto amore per te J.K. Buon Compleanno!!! Extra bonus per @msevlynch per essere un gatto davvero perfetto ”.

Come dicevamo prima, la Watson aveva solo nove anni quando ha incontrato la Rowling, e poi venne scelta per il ruolo di Hermione, insieme a Daniel Radcliffe che ha interpretato Harry Potter e Rupert Grint nel ruolo di Ron Weasely, diventati poi i suoi migliori amici avendo lavorato insieme per ben otto anni.

In quel periodo Emma è cresciuta, e durante le riprese è anche riuscita ad andare avanti con gli studi, e con la carriera. Prossimamente la vedremo nel film “Piccole Donne” di Louisa May Alcott. La Rowling invece ha continuato a scrivere i suoi libri, collaborando anche con i film “Harry Potter e i doni della morte” e “Animali Fantastici e dove trovarli”.