Emma Watson, "Sono fidanzata con me stessa"

Emma Watson ha parlato in un’intervista delle pressioni che investono le donne una volta superati i 30 anni.

Stando a quanto riporta l’Evening Standard, l’attrice ha affermato di essere single: anzi, per l’esattezza di essere “ fidanzata con se stessa ”. Tuttavia le parole dell’artista non vanno confuse con il fenomeno crescente delle donne che decidono di sposarsi con loro stesse, e quindi senza un partner, bensì si tratta per Watson di un’affermazione femminista: l’ennesima per un’attrice che spesso prende parte a manifestazioni e movimenti in favore delle donne, da quelli che avversano le molestie sessuali sul posto di lavoro fino a quelli che sostengono l’aborto.

L’intervista a Watson ha riguardato il fatto che l’attrice stia per compiere 30 anni - il suo trentesimo genetliaco ricorrerà infatti il prossimo 15 aprile. Secondo Watson, avere 30 anni significa subire la pressione del dover proiettare una perfetta immagine di sé all’interno di una nuova fase della vita. “ Mi ci è voluto molto tempo - ha raccontato l’attrice, coniando una sorta di nuovo termine, «self-partnered» - ma sono molto felice di essere single - io lo chiamo essere fidanzata con me stessa ”.

Il nuovo termine coniato da Emma Watson fa il paio con il neologismo lanciato da Gwyneth Paltrow quando divorziò da Chris Martin nel 2014 - l’attrice utilizzò l’espressione “ disaccoppiamento consapevole ”. Watson ha aggiunto che quando si raggiunge il traguardo dei 30 anni le pressioni sull’avere un marito e vare un figlio facciano sentire ansiose.

L’attrice si è anche chiesta cosa cambi tra l’avere 30 anni e l’averne 29 - l’età che ha al momento. “ Se non ci si è costruita una casa - ha chiosato - se non si ha un marito, se non si ha un bambino e si sta per compiere 30 anni e non si ha un ruolo incredibilmente sicuro e stabile nella propria carriera oppure si stanno ancora comprendendo delle cose… c’è solo questa incredibile quantità di ansia ”. L’attrice ha concluso di stare scendendo a patti con la questione.

A fronte di tante colleghe che scelgono compagni, mariti e fidanzati famosi, Watson non sembra intenzionata ad allacciare una relazione con una celebrità, per il timore che i dettagli personali della vita privata di coppia divengano pubblici e lei invece preferirebbe proteggerli.

Emma Watson è un’attrice britannica protagonista di 10 film della saga di Harry Potter, con il personaggio di Hermione Granger. Tra le sue pellicole più celebri “Marilyn” di Simon Curtis del 2011, “Bling Ring” di Sofia Coppola del 2013, “Facciamola finita” del 2013 in cui interpreta se stessa, “Noah” di Darren Aronofsky del 2014 e “La bella e la bestia” del 2017. Presto tornerà nei cinema con il personaggio di Jo March in “Piccole donne” di Greta Gerwig, nelle sale italiane dal prossimo 30 gennaio.

