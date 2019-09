Enrico Brignano giudica la compagna Flora Canto a Tale e quale show ed è polemica

La nuova puntata di Tale e quale show, andata in onda lo scorso 20 settembre su Rai 1, ha visto Enrico Brignano al centro di una polemica mediatica sorta sui social. Il conduttore dello show sulle imitazioni, Carlo Conti, ha ospitato in studio l'attore comico capitolino Brignano, che ha coperto il ruolo di giudice speciale dello spettacolo. Un ingaggio quest'ultimo che ha scatenato la reazione di diversi telespettatori, i quali hanno contestato il fatto che Brignano potesse giudicare l'operato della sua amata Flora Canto, una dei concorrenti più discussi dell'ultima edizione del format del venerdì sera. Per il vip capitolino non dev'essere stato facile giudicare la sua compagna dal lontano 2014 nonché mamma della loro bambina di 2 anni, Martina. E, un dettaglio dell'insolita circostanza, che ha visto Brignano giudicare la Canto, non è sfuggito agli utenti sui social.

"Trovate qualcuno che vi guarda come Brignano guarda Flora", ha chiosato qualcuno su Twitter. In effetti Brignano sembrava soggiogato alla visione della sua amata Flora, mentre quest'ultima si esibiva sulle note della cantante Syria. Durante l'ultima puntata, il giudice 53enne, infatti, non si è risparmiato in complimenti lusinghieri rivolti alla sua compagna: "Sei migliorata tanto, sei stata fantastica".

La polemica su Tale e quale show

Alcuni utenti attivi sui social, tra i telespettatori che hanno seguito la seconda puntata consecutiva di Tale e quale show condotto da Carlo Conti, hanno criticato aspramente l'ospitata in studio del nuovo giudice speciale, in quanto compagno di Flora Canto, e quindi -a detta loro- facilmente influenzabile nelle votazioni. "Non era di parte Brignano...-scrive un utente in un tweet- ma anche si! L’ha fatta arrivare quarta (l'utente allude a Flora Canto, ndr). Se non è di parte questo!!!! Non era proprio all’altezza dei primi 3!!!! Stendiamo un velo pietoso...".