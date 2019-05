Enrico Lo Verso: "Sono stato cacciato dalla scuola di recitazione"

Enrico Lo Verso, ospite di Caterina Balivo nel programma "Vieni da me", ha rivelato di aver avuto sempre un rapporto conflittuale con lo studio e di essere stato addirittura espulso da una scuola di teatro.

L'attore, concorrente dell'edizione di questanno di "Ballando con le Stelle", ha raccontato di aver avuto molti problemi con la scuola e lo studio. Tutto è comiciato da ragazzino ed è continuato fino all'età adulta.

“ Ho avuto un rapporto con le scuole che non è stato proprio dei migliori. Ho avuto una serie di problemi ma poi ho trovato la strada giusta ”, ha spiegato l'attore 55enne durante l'intervista rilasciata nel talk show pomeridiano di Raiuno.

“ Non carburavo. Non avevo un buon rapporto con gli insegnanti. Mi cacciavano, mi buttavano fuori, me ne andavo o succedeva qualcos'altro e mi bocciavano ”, ha aggiunto.