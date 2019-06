Enzo Paolo Turchi confessa: "Per ballare, ho fatto anche le pulizie"

In qualità di ospite in studio nella nuova puntata di "Storie italiane", il consorte di Carmen Russo, Enzo Paolo Turchi, si è raccontato in toto.

Il ballerino e coreografo, nato a Napoli il 19 luglio 1949, non ha nascosto di aver vissuto in congiunture storiche particolari, confidando cioé di aver fatto molti sacrifici, prima di rivelarsi un étoile.

“Ho iniziato a lavorare nel dopoguerra, quando a casa mia non c’era la luce - ha dichiarato il marito di Carmen Russo- A 8 anni lavoravo: guadagnavo 20 lire al giorno. Andavo a fare le pulizie, per diplomarmi al San Carlo di Napoli come danzatore di danza classica”.

Enzo Paolo Turchi percepisce 720 euro di pensione

Al programma targato Rai 1 e condotto da Eleonora Daniele, Enzo Paolo Turchi ha aggiunto che la sua carriera prosegue a gonfie vele. Turchi è diventato direttore artistico della scuola che lui stesso ha creato, l’Accademia di Danza Classica e Moderna Energy Dance di Palermo.

Tuttavia, il celebre coreografo di danza è finito al centro del gossip, perché lamenta che dopo 50 anni di lavoro percepisce 720 euro di pensione al mese.

