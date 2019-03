"Sembra un pene...". I social si scatenano sulle magliette di Ariana Grande

Lo “Sweetener World Tour” di Ariana Grande si sta rivelando decisamente impressionante in ogni suo aspetto. Ha scenografie mozzafiato con tetto di stelle scintillanti e una sfera enorme che simboleggia la Luna, astro simbolo di femminilità dalla notte dei tempi; una scaletta di hit strepitose; costumi di scena spettacolari creati per lei dai più famosi stilisti del mondo; performance di danza acrobatiche da togliere il fiato.

Tutto meraviglioso, tutto eccezionale. Eppure su Twitter in queste ore le sole immagini del tour di Ariana Grande che stanno girando tra i follower riguardano il merchandising legato alla tournée. E più specificatamente a una tshirt la cui immagine è ritwittata di continuo tra i fan increduli che si chiedono se si tratti di un fake. No, purtroppo per Ariana Grande, non lo è affatto. Costa 100 dollari, è reale ed è in vendita. Impossibile al momento ritirarla dal mercato.

Il problema starebbe nel fatto che sulla tshirt bianca in questione alcuni fan si sono accorti che la macchia azzurra che la decora ricorderebbe un pene.





Forse l'intenzione era creare una sorta di nuvola, ma il grafico non sembra esserci è riuscito. Nonostante tutto, i numeri parlano chiaro: non è solo virale su Twitter, dove gli utenti si stanno divertendo a commentarla, ma al momento è anche la più venduta dello “Sweetener World Tour”.