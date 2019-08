"Eravamo giovani e stupide". Jennie Garth e le liti sul set di Beverly Hills

A distanza di anni spuntano nuove rivelazioni sui rapporti, le liti e gli scontri che accadevano sul set di Beverly Hills. La serie cult degli anni ’90, ora è tornata in tv con nuovi episodi e con tutto (o quasi) il cast originale e, in una recente intervista, Jennie Garth è tornata a parlare dell’atmosfera che si respirava sul set.

Le rivelazioni sono state riportate da FoxLife dopo che Jennie Garth ha partecipato a una puntata del Watch What Happens Live con Andy Cohen e, in questo contesto, l’attrice ha ammesso che le liti durante le riprese erano molto frequenti e, la causa di questi dissidi, era Shannen Doherty. "Eravamo giovani e stupide. A venti anni e alla nostra prima esperienza su un set, nessuno di noi sapeva come comportarsi e come gestire tutto quel successo – rivela la Garth -. Io ero una ragazza che ha vissuto in Arizona, ho sempre avuto un carattere molto forte. Anche Shannen non era da meno. Per questo i litigi erano all’ordine del giorno. Amiche per finzione, ma nemiche dietro le telecamere".

Jennie Garth ammette che durante le riprese non è stato facile convivere con la Doherty, e ricorda che Tori Spelling molto spesso doveva fare da paciere fra le due. "Eravamo chiuse nello stesso stage per 14-15 ore al giorno. C’erano momenti in cui ci volevamo bene, altri in cui volevamo cavarci gli occhi – racconta -.A quell’età la personalità va in conflitto con la notorietà. Ora in un contesto diverso, si guarda con piacere a quel periodo della nostra vita". Intanto i nuovi episodi di Beverly Hills, che hanno debuttato in America lo scorso mercoledì, hanno avuto una buona accoglienza da parte del pubblico. I fan sperano che non si tratti di un fuoco di paglia.