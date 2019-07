Erica Piamonte esibisce il lato B: pioggia di critiche

L'ex concorrente del reality show casalingo il Grande Fratello, Erica Piamonte, è nuovamente al centro delle polemiche e dei pettegolezzi. La bella toscana attira costantemente l'attenzione dei suoi ammiratori e al contempo delle voci critiche a causa della sua amicizia ambigua, che lascia adito a malignità, con Taylor Mega. L'ex gieffina, dopo l'uscita dalla casa del Granfe Fratello, si è buttata a capofitto nell'attività d'influencer, dedicandosi a tempo pieno alla cura dei suoi profili social. Proprio sul profilo Instagram della Piamonte è comparso ultimamente un video hot, in cui la seducente influencer è intenta ad improvvisare un ballo altamente erotico che evidenzia il fondoschiena sensuale. La Piamonte provocatorimente mostra in tutta la sua tonicità le sue terga, e si diletta in movenze sensuali, agitando i fianchi in una ballata simil brasiliana.

Appena postato il video con annesso messaggio della Piamonte: " Quando mi annoio mi piglia così! A voi mai? ...Ballare in casa is the way", sono piovuti insulti e critiche abbastanza pesanti. Gli hater non hanno esitato a lanciare raffiche di improperi e accuse gratuite all'indirizzo della seducente influencer. Uno dei messaggi più offensivi in commento al post predica: "La prossima volta fai vedere il cervello". Evidentemente, la didascalia scritta dall'influencer non ha trovato molta comprensione tra i suoi ollowers, i quali l'hanno subissata di commenti ingiuriosi. Il balleto sexy della seducente toscana probabilmente ha turbato i benpensanti e i bigotti, scatenando l'ira degli invidiosi.