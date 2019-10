Erica Piamonte riceve un bouquet di rose dal mittente "top secret"

Dopo aver animato la sedicesima edizione del Grande Fratello, dove ha instaurato un particolare legame con la web influencer Taylor Mega, Erica Piamonte è tornata a far parlare di sé. Questa volta l'ex gieffina è al centro dell'attenzione mediatica per alcune Instagram stories condivise con i fan, in occasione della celebrazione del suo compleanno. Nella giornata di venerdì 18 ottobre, la biondissima influencer, infatti, ha dedicato alcune parole ai follower, dicendosi entusiasta e incredula dinanzi a tutte le dimostrazioni di affetto giunte per lei sui social, nel giorno che segna la sua data di nascita. "E chi dorme stanotte? - esordisce così, tra le sue ultime parole destinate ai fan, la festeggiata-. Una valle di lacrime. Mi avete cambiato la vita. Non potrò mai ringraziarvi abbastanza. Siete voi il regalo più bello!".

Attraverso il suo profilo Instagram, inoltre, la Piamonte ha voluto mostrare ai suoi fedeli sostenitori un omaggio floreale con tanto di bigliettino, un regalo di compleanno quest'ultimo, di cui l'influencer al momento preferisce non rivelare l'identità del mittente. "Mi sono arrivati dei fiori -fa, infatti, sapere tra le nuove Instagram stories, la bella Erica-. Chiaramente c’è il bigliettino e non so ancora come prendere questa cosa, devo metabolizzare un attimo". E il bouquet di rose rigorosamente rosse, giunte ad Erica dal mittente "top secret", fa discutere molto, alla luce della frequentazione che la Piamonte ha avviato- tra le mura della casa del Grande Fratello- con la webstar Mega. Un rapporto giunto recentemente al capolinea, per via di Giorgia Caldarulo, l'ex corteggiatrice di Uomini e donne che Taylor ha presentato pubblicamente come la sua nuova fiamma, provocando così l'ira dell'ex coinquilina Erica.

Per il momento, quindi, non ci è data sapere l'identità della persona che ha deciso di sorprendere la festeggiata, regalandole delle rose. Intanto, tra le ultime Instagram stories apparse in rete, curiosamente Taylor non figura insieme alla Caldarulo. E una domanda sorge spontanea. Che il misterioso bouquet ricevuto dalla Piamonte sia un regalo della Mega?

