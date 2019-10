Erica Piamonte: "Taylor non vorrebbe perdermi. Me lo ha scritto"

Dopo aver animato il gioco della sedicesima edizione del Grande Fratello, dove ha avviato la sua frequentazione con Taylor Mega, Erica Piamonte è tornata al centro dell'attenzione mediatica. Resta ancora ignoto il mittente che, questa settimana, ha destinato ad Erica un bouquet di rose rosse in occasione del suo compleanno, celebratosi lo scorso 18 ottobre. Intanto, la Piamonte fa parlare di sé, soprattutto per via di alcune dichiarazioni rilasciate a margine della sua ospitata a Live: non è la d'Urso, nel corso della quale si era confrontata con la sua ex coinquilina Taylor e in presenza della neo fiamma di quest'ultima, Giorgia Caldarulo.

"Taylor mi ha scritto che non vorrebbe perdermi e intende riallacciare i rapporti con me -esordisce così Erica, tornando a parlare di Taylor in una nuova intervista concessa a Lei settimanale-. Lo aveva detto anche durante il programma sotto gli occhi della sua ragazza. Anche se ci riavviciniamo e decidiamo di non stare insieme come coppia, restare amiche non sarebbe normale. Siamo sempre due persone che si piacciono".

Nell'ultima intervista Erica, quindi, sembra sottolineare che quella avviata con Taylor al Grande Fratello sia una vera e propria relazione e che la stessa influencer, Mega, non sia certa dei sentimenti che sostiene di provare per l'ex corteggiatrice di Uomini e donne, Giorgia: "Credo che a questo punto lei non sappia come uscire da questo ca..no. Se mi pensasse solo come un’amica, perché mi starebbe a scrivere quando ha una nuova fiamma? Credo che il nostro incontro non l’abbia lasciata indifferente (Erica allude proprio al confronto avuto con Taylor e Giorgia, a Live). E questo dice molto…".

Dunque -a detta della Piamonte- Taylor Mega continuerebbe a scriverle e potrebbe tornare molto presto da lei nonostante abbia ufficializzato la sua love-story con la Caldarulo. Se da una parte Taylor ha sostenuto a Live che quella avuta con Erica fosse una "relazione aperta, qualcosa di più di un'amicizia ma niente di ufficiale", dal suo canto la Piamonte sente che tra loro non sia ancora finita: "Sono assolutamente convinta che con me Taylor non abbia finto. Le mie sensazioni mi portano a pensare che tornerà da me, perché è stato tutto surreale".