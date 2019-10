"Me lo ha detto davanti all'altra". La confessione di Erica su Taylor Mega

Continua la querelle tra Erica Piamonte e Taylor Mega, soprattutto dopo il confronto tra le due avvenuto a Live – Non è la d'Urso domenica sera. Come spesso accade, il terreno dello scontro si è spostato ed è tornato a essere quello dei social, dove ormai da settimane le due non fatto altro che stuzzicarsi e lanciarsi reciproche accuse al veleno.

L'ultimo atto lo ha scritto Erica Piamonte, attraverso una serie di storie nelle quali fa un resoconto dell'incontro e spiega ai suoi seguaci cosa è successo all'interno “dell'ascensore” di Live, soprattutto quando le tre non sono più state inquadrate. L'ex concorrente del Grande Fratello 16 si dice convinta della sincerità di Taylor Mega nei suoi confronti nei mesi in cui sono state insieme ma mette il dubbio sui sentimenti dichiarati verso Giorgia Caldarulo: “ Credo che lei con me non abbia finto, alla luce di tutto questo è impossibile che non mi pensi più e sono convinta che dell’altra non gliene freghi niente. ”

Le due si sono riviste per la prima volta nel programma di Barbara d'Urso dopo la pubblicazione delle ormai note foto che riprendono il bacio tra l'influencer friulana e la modella barese ma nonostante le diverse settimane di lontanza, Erica ha percepito ancora qualcosa nello sguardo di Taylor. “ Mi ha guardata come mi ha sempre guardata. Lei non è cambiata, per questo ci sto male ”, ha detto l'ex gieffina, svelando un retroscena sul loro incontro: “ Taylor mi ha detto più volte di voler ricostruire un’amicizia, di non volermi perdere. E me lo ha detto davanti all’altra. Ho visto che ci tiene. ” Queste parole sarebbero state pronunciate davanti a Giorgia Caldarulo, anche lei presente durante il confronto.