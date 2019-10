Lo scambio (hot) di messaggi tra Taylor Mega e la sua fidanzata

Nonostante siano sempre di più quelli che non credono alla storia d'amore tra Taylor Mega e Giorgia Caldarulo, le due ragazze continuano a scambiarsi effusioni a favore di smartphone, scambiando Instagram per un'app di messaggistica privata.

Tra storie e post social, da quando sono state pubblicate le immagini del bacio sul settimanale Nuovo di Riccardo Signoretti, le ragazze non si nascondono più. Domenica sera c'è stato anche un confronto televisivo tra la coppia e Erica Piamonte, l'ex gieffina messa da parte da Taylor Mega, che le ha preferito la Caldarulo. Sono i social, però, il principale luogo di incontro scontro ai tempi degli smartphone ed è qui che Taylor Mega trova maggior terreno fertile per accrescere il suo indice di gradimento. In poche settimane i follower dell'influencer friulana sono lievitati fino a raggiungere quota 2 milioni, così come sono cresciuti anche quelli della sua compagna.

C'è chi considera questa relazione solo un grande bluff, chi dice che dietro questa relazione si nascondano solo meri interessi economici, che ai tempi dei social si calcolano sulla base del numero di follower e delle interazioni con i post, che vengono tramutati in contratti commerciali di collaborazione e, quindi, in moneta sonante.

Taylor Mega e Giorgia Caldarulo sembrano però essere insensibili alle polemiche e vanno avanti per la loro strada, tanto che la biondissima Mega ha da poco condiviso uno scatto ad alto contenuto erotico dedicato e indirizzato alla sua dolce metà. “ So che mi sogni la notte ”, scrive Taylor Mega sotto una foto in cui la zip della felpa è maliziosamente aperta. Al di sotto l'influencer non indossa nulla, nemmeno la biancheria intima e lo scatto ha fatto impazzire i suoi follower, che l'hanno come sempre sommersa di like.