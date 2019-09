Erica Piamonte: "Taylor Mega? Tutto uno show"

Sembra non avere fine il romanzo social tra Taylor Mega ed Erica Piamonte, che in queste ore si è spostato in tv. Oggi, l'ex commessa fiorentina era ospite a Pomeriggio5 da Barbara d'Urso, dove ha raccontato la sua versione dei fatti, ribadendo la sua posizione.

Erica ha confermato di non aver mai saputo nulla di Giorgia Caldarulo né tanto meno della loro relazione. Dal racconto della ragazza, pare che il 9 settembre Erica fosse a casa a guardare Pomeriggio5 nel giorno in cui Riccardo Signoretti ha svelato per la prima volta di essere in possesso di foto comprovanti la relazione di Taylor Mega con una persona. Nel salotto di Canale5, Erica Piamonte ha ammesso di non essere fidanzata con Taylor Mega ma di avere un'amicizia speciale con l'influencer friulana. Le due hanno fatto 4 vacanze insieme questa estate, durante le quali il loro rapporto si è inevitabilmente fatto molto più intimo. Il motivo per il quale non hanno mai ufficializzato la loro relazione, oltre al presunto disaccordo dei genitori di Taylor Mega, stando a quanto racconta Erica Piamonte risiede nel fatto che nel primo periodo della loro frequentazione la bionda influencer fosse fidanzata con un uomo. Inoltre, in risposta a Taylor Mega, Erica ha ammesso che anche lei ha avuto delle esperienze con altre persone quando si vedeva con la Mega.