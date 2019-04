Erin Heatherton nei guai: la ex di DiCaprio è finita in bancarotta

Erin Heatherton è stata per anni una delle modelle più amate di Victoria’s Secret e una delle donne più invidiate perché fidanzata con Leonardo DiCaprio. Quando l’ex angelo ha deciso di lasciare l’azienda (per mettersi in proprio in affari) e l’attore premio Oscar, le cose hanno iniziato ad andare davvero male. La Heatherton è infatti finita sul lastrico: ha accumulato debiti per 560mila euro.

Come ricostruisce ‘The Blast’, la top ha dichiarato ufficialmente bancarotta. Secondo la documentazione rivelata dal sito, Erin Bubley (questo il suo vero nome) ha dichiarato nel 2018 un reddito di 1.089 dollari al mese (circa 970 euro) e beni per 6.465 dollari (5.700 euro). Non solo. Sul conto corrente la modella, inserita nel 2013 dalla rivista ‘Models’ al quindicesimo posto nella speciale classifica delle 25 top più sexy del mondo, avrebbe appena 900 dollari, ovvero 800 euro.

Complice il fallimento commerciale del marchio d’abbigliamento sportivo RetroActive, Erin Heatherton ha conti in rosso su tutti i fronti. Deve 416mila dollari (371mila euro) alla City National Bank di Los Angeles tra prestiti e carte di credito non restituiti e altri 41mila dollari (36mila euro) di tasse arretrate allo stato di New York.

Heatherton, che tempo fa era finita nello scandalo delle foto rubate ai vip di Hollywood, ha dovuto vendere il suo appartamento nel West Village di New York per 2 milioni e 680mila dollari (2 milioni 390mila euro). Una mossa che è servita a fronteggiare la causa che le ha intentato Clare Byrne: la sua ex socia in affari di RetroActive le ha infatti chiesto 10 milioni di dollari di risarcimento. Il motivo? Nel 2017 Erin ha abbandonato di punto in bianco la campagna promozionale del loro marchio (durante il press tour di “Zoolander 2” e una partita dei New York Mets) “senza preavviso o giustificazione alcuna”.