"Ero depressa". Sara Affi Fella e la sua vita dopo Uomini e Donne

Superare lo scandalo di Uomini e Donne per Sara Affi Fella non è stato facile. Dopo che l’ex fidanzato ha rivelato scottanti verità sulla sua partecipazione al programma di Maria De Filippi, la tronista è stata travolta da pungenti critiche, tanto da costringere la Fella a prendersi una vacanza dai social. Il periodo buio è però un lontano ricordo e, intercettata dal settimanale Nuovo, Sara Affi Fella riesce finalmente a parlare di tutto quello che ha vissuto. Con l’auto di uno psicologo ha affrontato ogni cosa ed è rinata grazie all’amore di Francesco Fedato.

"Dopo la bufera dormivo nel letto dei miei genitori. Tutto quello che è accaduto si è riversato sulla mia famiglia, che ovviamente non doveva entrare in quella faccenda – rivela la tronista, come è stato riportato da Gossip & Tv -. Ora che la bufera è passata siamo tutti più uniti di prima. Avevo perso diverso chili, tanto da rivolgermi a un nutrizionista. Ho seguito una dieta e mi sono rimessa in forze. Poi ho frequentato per qualche tempo uno psicologo".

Nel suo racconto Sara Affi Fella ammette di aver trascorso un periodo in cui non aveva le forze di rimettersi in piedi. "In quel momento ho capito che mi dovevo far aiutare. Mi sono rivolta a uno specialista e, dopo diverse sedute, mi ha fatto capire gli errori, ridimensionando ciò che era accaduto". Infatti la tronista ha chiesto scusa pubblicante alla De Filippi per quello che è accaduto. "Il mio sogno? Partecipare al Grande Fratello Vip".