Mariah Carey e l’ex marito: "Mi vedevano come sposa bambina"

È un dolore che riesce a dimenticare. Mariah Carey, la stella della musica pop e ugola d’oro del r’n’b, in una recente intervista che ha rilasciato a Cosmopolitan, torna a parlare della relazione con Tommy Mottola. Lui era suo marito e il produttore discografico a capo della Sony, fino a quanto non è stato boicottato perché accusato di sfruttare i cantanti di colore. Oggi si è rifatto una vita e possiede la Casablanca Records.

Mariah Carey ricela però che ha condiviso 15 anni della sua vita insieme a lui, non tutti sono stati felici. "Quel matrimonio è stato un tentativo di controllare non solo me come persona ma anche come artista– afferma Maria Carey -. Ero paragonata a una sposa bambina. Volevano che a tutti i costi mantenessi l’immagine di una brava ragazza americana. Ero controllata, una prigioniera".

Sposati al 1993 al 1997 i due avevano ben venti anni di differenza. Dopo il divorzio Mariah Carey si è sposata con Nick Cannon nel 2008 e ha avuto due figli, ma anche in questo caso, il matrimonio è giunto al capolinea. "Non sono stata con molti uomini, ma sono stati tutti diversi tra loro –continua-. Cinque le mie storie importanti e, a dir la verità, provo un po’ di vergogna, data la media di relazioni che hanno le persone che fanno parte del mondo dello spettacolo."

Mariah Carey resta comunque una stella della musica internazionale. Con più di 200 milioni di album venduti e tour da tutto esaurito, è la cantante femminile di maggior successo dell’ultima decade.