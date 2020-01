Eros Ramazzotti ha un feeling particolare con Miss Russia

Nel 2019 Eros Ramazzotti ha messo la parola fine al matrimonio e all’amore con Marica Pellegrinelli. La coppia si è detta addio dopo ben dieci anni d'amore, un matrimonio e due figli, Raffaela Maria e Gabrio Tullio: una notizia che ha rattristato moltissimo i loro fan. Fortunatamente, però, i rapporti con l’ex moglie, sono sempre stati più che cordiali e non è mancata occasione in cui Eros l’ha difesa dagli attacchi degli hater quando la sua storia d’amore con Charley Vezza è diventata di dominio pubblico.

Da parte sua, invece, Eros è rimasto single, anche se in questi mesi gli sono stati attribuiti numerosi flirt, come quello con Miss Italia, Carolina Stramare, poco dopo che lei ha chiuso la storia con il suo fidanzato. Tuttavia, sia la reginetta di bellezza sia il cantautore hanno smentito di avere una relazione, sebbene molti siti di gossip abbiano continuato a ricamarci su.

In tutto ciò però sembra esserci una costante fissa: Eros potrebbe avere un debole per le Miss che va ben oltre i confini nazionali. In questi giorni, infatti, il cantautore romano ha portato con sé i figli in vacanza alle Maldive e qui ha incontrato Tatiana Kotova, 35 anni, modella, cantante e attrice russa. La sua notorietà è però principalmente dovuto al fatto che nel 2006 ha vinto il titolo di Miss Russia, ottenendo così la possibilità di rappresentare la sua nazione in occasione di molti concorsi di bellezza internazionali, tra i quali anche Miss Mondo 2007 e Miss Universo 2007.

Così, in una sala del lussuoso Heritance Resort, dove entrambi erano ospiti, Eros Ramazzotti e Tatiana Kotova si sono lanciati in un ballo che ha lasciato trasparire un certo feeling. È stata la stessa Tatiana a postare sul suo profilo Instagram il video. Lei volteggia elegantemente con il suo abito lungo arancione ed Eros non può che ammirarla con un’espressione soddisfatta.

Insomma, che sia giunto per Ramazzotti, dopo tutti questi mesi, finalmente il momento di voltare pagina, di guardare al futuro e di rifarsi una vita con una persona speciale al proprio fianco? Staremo a vedere. Sta di fatto che dopo due grandi amori e dopo due matrimoni falliti – il primo nel 1998 con Michelle Hunziker e il secondo nel 2014 con Marica Pellegrinelli, il cantane romano meriterebbe un po’ di felicità e, come cantava lui stesso al Festival di Sanremo del 1985, sarebbe davvero l’ora di Una Storia Importante. Non resta che augurargli il meglio!

