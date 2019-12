Eros Ramazzotti confessa: "Sono single. Il gossip? Non c'è freno allo schifo"

Gli ultimi mesi sono stati decisamente impegnativi per Eros Ramazzotti. Il problema alle corde vocali a maggio e la conseguente operazione, la sospensione del tour americano e la separazione dalla moglie Marica Pellegrinelli hanno gettato il cantante italiano in un vortice da cui sembrava difficile uscire. Invece Eros ha messo in pausa la sua vita, ha risolto il problema di salute, è tornato a cantare sul palco e oggi la sua condizione di single non sembra affatto spaventarlo, anzi: " Sono orgogliosamente single ".

Intervistato dal quotidiano "Il Corriere della Sera" Eros Ramazzotti ha ripercorso i difficili momenti vissuti da maggio ad oggi, confessando di aver voglia di cantare di positività: " La separazione influenzerà la mia musica in maniera diversa da 15 anni fa: "9" era un disco introspettivo e triste, ora vorrei parlare di un’esperienza positiva, di un amore finito ma che ha lasciato ricordi belli e e figli bellissimi ". A fargli più male, oggi, sono le continue voci su suoi presunti flirt e nuovi amori: " Sono orgogliosamente single, ma se saluto una fan a Lubiana o se mando un sms alla nuova miss Italia qualcuno si inventa chissà che storia... So di essere nell’occhio del ciclone, ma non c’è freno allo schifo del gossip ".