Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli insieme per la bimba

Si sono lasciati appena pochi mesi fa e lei ha già una relazione avviata con un altro uomo, eppure Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli non fanno mancare a Raffaela Maria il supporto congiunto nel primo giorno di scuola. Il settimanale Chi ha immortalato l'ex coppia che, con grande armonia, ha accompagnato la bambina dal ritorno dalle vacanze, regalando loro quel senso di continuità e di serenità fondamentale per la crescita.

I motivi per i quali tra loro sia finita non sono chiari, la coppia su questo ha preferito mantenere il massimo riserbo proprio per preservare i piccoli, che a quest'età potrebbero essere travolti da un vortice impazzito senza avere gli strumenti per potersi difendere. Nei giorni in cui la notizia rimbalzava ovunque, i fan del cantante romano attaccarono pesantemente la modella, accusandola di essere la causa della separazione e di aver causato sofferenza a Eros Ramazzotti. Lo stesso cantante è sceso in prima linea per difendere la sua ex moglie, respingendo al mittente tutte le accuse. Non è stato un periodo semplice per Marica Pellegrinelli e per Eros Ramazzotti, che per qualche giorno hanno preferito chiudersi nel silenzio e non commentare quanto succedeva attorno a loro, soprattutto la modella.

Nelle ultime settimane è stata ufficializzata la notizia del fidanzamento di Marica Pellegrinelli con Charley Vezza e in molti hanno pensato che questo potesse in qualche modo infastidire Eros Ramazzotti. È stato proprio il cantante, attraverso il suo profilo social, a smentire categoricamente le voci. E le foto pubblicate dal settimanale Chi in edicola domani non fanno che confermare l'assoluto ottimo rapporto mantenuto dall'ex coppia. Può finire l'amore, ma la stima e il bene reciproco, se sinceri, perdurano molto più a lungo e loro ne sono la prova.