È ufficiale: Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli si sono lasciati

È ufficialmente giunta al capolinea la storia d'amore tra Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli. La coppia ha diffuso in queste ore un comunicato stampa congiunto all'ANSA nel quale annuncia la fine del matrimonio. Dal loro amore sono nati due figli, Raffaela Maria e Gabrio Tullio, che oggi hanno 8 e 4 anni. I due si sono fidanzati nel 2009 e sono convolati a nozze a giugno del 2014.

L'annuncio da parte di Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli è arrivato dopo che per diversi giorni si sono susseguite le voci di una loro possibile crisi coniugale. Venerdì era stata diffusa la notizia di un allontanamento della donna dalla casa coniugale. I due hanno preferito tacere fino alla decisione di rendere pubblica la loro separazione dopo un lungo matrimonio: “ Sono stati dieci anni meravigliosi, insieme abbiamo costruito una famiglia bellissima e siamo stati felici in modo indimenticabile. ” Inizia così l'annuncio, inequivocabile nel suo contenuto. Marica ed Eros hanno rassicurato tutti i loro fan sul fatto che non si perderanno di vista ma che continueranno a farsi vedere spesso assieme, soprattutto per il bene dei loro bambini. Il comunicato, poi, prosegue: “ Oggi i rapporti sono sereni, l'amore che è stato si è trasformato e rimane; il rispetto e la stima reciproca restano e resteranno immutati. ” In queste ore Marica Pellegrinelli è volata in Colombia, dove può ritrovare la serenità e la tranquillità necessaria per guardare al futuro.

Marica Pellegrinelli ed Eros Ramazzotti lanciano poi un appello ai loro fan e a tutti coloro che hanno seguito questa vicenda fin dagli albori. Chiedono il rispetto della privacy e del momento complicato, soprattutto per il bene dei loro bambini che sono ancora piccoli e devono essere protetti in ogni modo dal clamore mediatico che si sta generando e che probabilmente aumenterà nei prossimi giorni.