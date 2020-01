Eros Ramazzotti è felice dopo Marica: "È un momento di ripartenze"

La separazione di Eros Ramazzotti da Marica Pellegrinelli ha fatto scalpore nei mesi scorsi. I due si sono lasciati civilmente e in totale armonia per il benessere dei loro bambini. Se da una parte la modella si sta rifacendo una vita insieme all'imprenditore Charlie Vezza, Eros Ramazzotti ha deciso di dedicare questa parte della sua vita interamente alla musica.

" Sono felice. È un momento di ripartenze. E ripartire per me significa abbracciare i miei affetti più cari: i miei figli, ai quali insegno il rispetto e il sorriso ", ha detto il cantante romano, che ha concesso la prima intervista dopo la separazione al settimanale Chi. Nel numero in edicola da domani, Eros Ramazzotti racconta della sua ultima vacanza alle Maldive insieme a tutti e tre i suoi figli. Con Gabrio Tullio e Raffaella Maria, avuti dalla Pellegrinelli, c'era anche Aurora, che il cantante ha avuto dal precedente matrimonio con Michelle Hunziker. È stato il primo viaggio di Eros Ramazzotti dopo la separazione e non avrebbe potuto scegliere compagnia migliore per trascorrere in serenità e allegria le vacanze invernali: " Alle Maldive abbiamo giocato, parlato, ci siamo confrontati da grandi pur rimanendo piccini. Questa la ricorderò come una delle vacanze più belle e costruttive della mia vita perché a volte è proprio dai bambini che si può imparare tanto e da Aury, che bambina non lo è più, ma si è fatta una donna con una testa velocissima. "

Il dolore per una separazione, avvenuta dopo tanti anni di condivisione e di amore, è forte anche per un uomo strutturato come Eros Ramazzotti, che però ha imparato a non piangersi addosso e a guardare al futuro con ottimismo. " Io non riesco a vivere se non di emozioni positive. Anche quando la vita ti mostra l'altra faccia, il dolore lo senti, è inevitabile, ma poi devi girare le spalle e guardare chi c'è dietro te ", ha detto il cantante al settimanale Chi. Dietro di lui ci sono tre figli meravigliosi ma anche " sessanta milioni di dischi venduti e un pubblico disseminato nel mondo che conosce le mie canzoni e mi segue da trent'anni. Che cosa potrei volere di più?"