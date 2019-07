I colleghi di Eros: "Forza, dispiace vederti triste"

La fine della relazione tra Marica Pellegrinelli e Eros Ramazzotti ha scatenato sui social una serie di pettegolezzi e indiscrezioni circa la nuova vita della donna. Oltre a vari fan anche il settimanale Oggi ha avanzato l'ipotesi secondo la quale la modella avrebbe voltato pagina ritrovando l'amore a fianco dell'imprenditore Charley Vezza.

A causa di queste indiscrezioni la Pellegrinelli è finita a suo malagrado al centro di un vespaio di polemiche, i commenti non troppo gentili sono comparsi nel profilo del cantante oltre che in quello della modella. Eros, nonostante la rottura con Marica, è intervenuto direttamente per difendere la donna con la quale ha trascorso 10 anni della sua vita e dalla quale ha avuto due figli: Raffaella Maria e Gabrio Tullio. La crisi tra i due si potraeva già da tempo, ma il cantante non ha mai dubitato delle sue ottime doti come madre né come donna.

La solidarietà dei colleghi

La sfogo di Eros Ramazzotti è stato accolto da moltissimi commenti. Tra i vip che sono intervenuti a suo sostegno ci sono anche Nek e Gigi D'Alessio, entrambi hanno esternato il loro dispiacere nel vedere il collega così triste e gli hanno augurato di riprendersi presto. "Sei e siete due persone stupende", ha scritto Laura Pausini. Mentre Claudio Lippi ha scritto: "Caro Eros, posso comprendere il tuo stato d'animo. Ti abbraccio per la bella persona che sei".

A seguire sono arrivati i commenti anche di altri volti noti, come Rovazzi, Raf, Juliana Moreira, Saurnino, Rosario Fiorello, Fausto Leali, Nicola Savino e Federico Rossi.

