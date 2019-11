Eros Ramazzotti di nuovo con l'ex Pellegrinelli: beccati a scuola con i figli

Dopo aver dato annuncio della loro rottura in un comunicato diramato attraverso l'ANSA i due vip Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli sono tornati al centro dell'attenzione mediatica. Questa volta, a far parlare dei due ex coniugi è l'indiscrezione che li vede mantenere rapporti civili e pacifici per il bene dei figli nati dal loro matrimonio, Raffaella Maria e Gabrio Tullio. I paparazzi hanno beccato i due ex mentre accompagnavano insieme i loro bambini a scuola. E, come testimonia la loro ultima paparazzata riportata su Chi magazine, il cantante romano e l'attrice bergamasca sono riusciti a trasformare l'amore in serenità, per affiancare al meglio i due figli nella loro crescita.

Nelle foto trapelate in rete, che stanno facendo il giro del web, il cantante 56enne stringe tra le braccia il figlio Gabrio Tullio e la modella tiene la mano alla figlia Raffaella Maria, il cui nome è un omaggio alla madre di Eros. Un riavvicinamento quest'ultimo che, quasi sicuramente non si rivelerà il preludio di un ritorno di fiamma, alla luce della relazione che la trentunenne Marica ha avviato con l'imprenditore Charley Vezza.

Eros Ramazzotti resta single

A seguito dell'annuncio sulla sua separazione da Marica, con la quale avrebbe avuto un colpo di fulmine mentre lei lo premiava ai Wind music awards 2009, Eros è finito al centro del gossip per via di un rumor, che lo vedeva protagonista di un flirt con la neo eletta più bella d'Italia, ovvero Miss Italia 2019, Carolina Stramare. E, a smentire il pettegolezzo in questione, è stata la stessa modella Stramare, che tra le sue ultime storie su Instagram ha sottolineato di aver ricevuto un messaggio di congratulazioni da parte del cantante: "Volevo evitare di trattare questo argomento, perché credevo non fosse necessario, ma ora ho letto un articolo che diceva che 'nessuno ha smentito il flirt' e ‘quindi chi lo sa’. Lo so io e ve lo dico io, se vi va (sorride, ndr) […] Eros mi scrisse il giorno successivo alla proclamazione (Carolina allude al giorno successivo a quello in cui ha vinto Miss Italia) congratulandosi e io lo ho ringraziato".

Archiviata la love-story con la Pellegrinelli, con la quale si era unito in matrimonio il 6 giugno 2014, Eros Ramazzotti sarebbe single al momento. E a margine delle dure critiche giunte dal web nei riguardi di Marica, per via della separazione di quest'ultima da Ramazzotti, lo stesso Eros ha spento le malelingue lanciando un messaggio positivo. “La vita va avanti – ha, infatti, dichiarato Ramazzotti, in un’intervista concessa al programma I Lunatici, in onda su Rai Radio 2 – bisogna essere forti, migliorarsi, sapere che hai comunque dei figli da portare avanti. Il resto, poi, migliora sempre”.

