Esplode la passione nei camerini del negozio tra Belen e Iannone

In casa Rodriguez, per questo Natale, l'amore non manca, sia Cecilia che Belen sono più innamorate che mai.

E se Cecilia Rodriguez si gode la sua storia con Ignazio Moser, Belen si vive appieno il suo Andrea Iannone. Il settimanale Chi, infatti, li ha parazzati duranti una "seduta" di shopping nelle vie milanesi. Come dimostrano le foto pubblicate dalla rivista, i due fidanzatini si lasciano andare a una serie di effusioni in camerino.

Come scrive il settimanale diretto da Alfonso Signorini, nel pomeriggio di passione, il primo a provare gli acquisti fatti è proprio Andrea Iannone. Ma la showgirl argentina non riesce a resistergli e subito si butta fra le sue braccia. Così tra baci, abbracci e coccole i due si mostrano in pubblico più uniti che mai.

E dopo lo shopping maschile è la volta di Belen Rodriguez e il fortunato Iannone la ammira in tutta la sua bellezza. (Guarda la foto)