Arrivano i primi tutti al mare dei vip

Dopo qualche tentennamento, l'estate sembra essere finalmente arrivata. I vip nostrani ne hanno immediatamente approfittato per un tuffo in mare, godendo di un bellissimo weekend di sole in gran parte del Mediterraneo. Tra chi ha preferito le coste nostrane e chi ha scelto di andare a inaugurare la stagione all'estero, sono molti i volti noti che che hanno deciso di iniziare la stagione balneare durante il primo weekend di giugno, approfittando delle prime vere giornate d'estate. Inutile dire che per gran parte di loro la prova costume è stata ampiamente superata con il massimo dei voti, come provato dai numerosi scatti e video condivisi con generosità sui social network.

Tra quelli che hanno scelto le spiagge oltreconfine c'è Diletta Leotta, che si è concessa qualche giorno di pausa in Costa Azzurra. Saint Tropez è una delle località più mondane e iconiche del turismo estivo del Mediterraneo fin dagli anni Cinquanta. È volata all'estero anche Aida Yespica, che in questi giorni si sta rilassando in un lussuoso resort di Santorini, dove tra bagni in piscina e tuffi in mare non perde occasione per mostrare il suo corpo tonico e scolpito. Ha scelto di trascorrere qualche giorno oltre confine anche Georgette Polizzi, che dopo essere stata travolta dall'uragano del “Pratigate” ha deciso di concedersi qualche ora di relax con il fidanzato in Croazia. Marco Fantini e Beatrice Valli sono a Ibiza con la loro bambina per godersi qualche giorno nella Isla Bonita prima dell'invasione estiva, decisamente non adeguata a una bimba così piccola. Bianca Atzei è invece tornata a casa e ha trascorso un weekend di sole e relax sulle spiagge della sua amata Cagliari, dividendosi tra i bagni di sole e l'ottima cucina locale. Federica Fontana ha optato per un'escursione in barca in Toscana per il primo bagno in mare della stagione in compagnia degli amici e della famiglia. Anche Elisa Isoardi ha deciso di scappare dalla città per qualche ora di relax al mare ma la sua prova costume è stata duramente criticata sui social. La conduttrice pare abbia messo su qualche kg ma non per questo ha perso il fascino e la bellezza che da sempre la contraddistinguono, anzi.

Dopo questo primo assaggio di bella stagione, nelle prossime settimane tantissimi altri volti noti lasceranno le grandi città per iniziare le ferie nelle località più cool e mondane, condividendo tutto con i loro seguaci sui social network. Che l'estate abbia inizio!