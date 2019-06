Estate di relax per i calciatori già in vacanza, ecco dove

È estate ed è tempo di vacanze per i calciatori non impegnati con le nazionali. Il mare è la meta più ambita per gli sportivi del pallone, che prima del ritiro per la prossima stagione scelgono di concedersi qualche giorno di relax nelle località più esclusive. Tra chi parte con la famiglia e sceglie destinazioni tranquille e chi preferisce le mete con la movida più sfrenata, in pochi rinunciano a qualche giorno in riva al mare. Ci sono anche quelli che, invece delle spiagge, preferiscono dedicare il tempo libero alla scoperta, con viaggi in Paesi esotici o in grandi città iconiche.

Molti sono i calciatori che hanno scelto di restare nel Belpaese, come Radja Nainggolan che sta trascorrendo le vacanze a Cagliari per stare vicino ai suoi figli. La Sardegna è una delle destinazioni preferite dai calciatori, che anche quest'anno spopolano sulle spiagge dell'isola. Pastore e Bruno Alves sono solo alcuni di quelli che hanno optato per i resort di lusso del sud della Sardegna, mentre Sinisa Mihajlovic, come da ormai tantissimi anni, trascorrerà le sue vacanze a Porto Cerco dove ha casa. Sono attesi in Costa Smeralda Gollini e De Roon. Anche Bonucci, come si evince dal suo profilo Instagram, sta trascorrendo qualche giorno in Sardegna. Simone Zaza, invece, è volato nella sua terra natia, la Basilicata, per stare in famiglia.

Come ogni anno, come da tradizione, gran parte dei calciatori sono volati nelle Isole Baleari e soprattutto a Ibiza, dove si registra il pieno di volti noti. Leonardo Pavoletti, Mattia Perin e Andrea Bertolacci hanno scelto di trascorrere insieme queste vacanze, affittando una casa tutti insieme. Il calciatore del Cagliari è volato sulla Isla Bonita con il figlio Giorgio, nato lo scorso autunno. Altri irriducibili delle vacanze ibizenche sono Marchisio, Barzagli e Bernardeschi, che da ormai diversi anni scelgono l'isola più movimentata dell'Arcipelago delle Baleari per staccare la spina in compagnia delle famiglie. È volato in Spagna anche Alvaro Morata, che insieme ad Alice Campello e ai loro due gemelli sta trascorrendo qualche giorno di relax nella sua terra, concedendosi un periodo di relax a Ibiza. Spostandosi a Formentera, l'altra isola dell'arcipelago amata dai calciatori per le loro vacanze, è facile incontrare tantissimi calciatori ed ex calciatori. Soprattutto questi ultimi, idoli indiscussi del popolo calcistico tra gli anni Novanta e Duemila, sono dei veri e propri aficionados e da svariati anni trascorrono l'estate a Formentera. Molti di loro hanno addirittura comprato casa sull'isola, come Pippo Inzaghi, Ambrosini, Abate e Cerci. Alessandro Matri e la compagna Federica Nargi, invece, hanno deciso di trascorrere l'estate spagnola tra le due isole, frequentando un po' l'una e un po' l'altra per non perdere nemmeno un'occasione. Si potranno avvistare al largo, invece, i due prodigi del calcio mondiale, che solitamente d'estate preferiscono la comodità degli yacht piuttosto che le spiagge affollate. Cristiano Ronaldo e famiglia, così come Leo Messi, sono attesi nei prossimi giorni a bordo di lussuosissime imbarcazioni che per qualche giorno caratterizzeranno l'orizzonte di Ibiza e di Formentera. Il campione portoghese ha trascorso qualche giorno a Madrid prima di volare con tutta la famiglia in Grecia, dove si trovano anche Petagna e il presidente del Cagliari.

Hanno scelto mete lontane Luca Ceppitelli, che è volato a Singapore, così come Daniele De Rossi, che ha invece ha preferito allontanarsi dalle polemiche che lo coinvolgono con una lunga pausa alle Hawaii. Simone Inzaghi ha scelto New York mentre Mauro Icardi con la sua compagna Wanda Nara hanno scelto Tokyo per una vacanza alla scoperta dell'Oriente. Sarà forse un sondaggio per un eventuale trasferimento di suo marito nel campionato giapponese?