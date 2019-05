Ettore Bassi a Vieni da me: "Io e la Arcuri siamo amici. Ma la sfido"

L’attore e conduttore Ettore Bassi, il concorrente più promettente di questa edizione di Ballando con le Stelle, ha preso finalmente la parola. Nel salotto di Caterina Balivo, a Vieni da me, ha raccontato di un periodo buio della sua vita, della recente rinascita e ha chiarito anche il malinteso creatosi in questi giorni con la collega Manuela Arcuri.

Proprio in merito alla semi-finale che li vedrà coinvolti questo venerdì, Ettore Bassi ha detto: “ Ho scelto di sfidarla proprio perché siamo amici da anni. Prima di questo momento non ci eravamo mai confrontati a Ballando ”. Nessuna cattiveria in questa decisione, quindi, ma la voglia di una sana competizione.

L’attore, però, non è riuscito proprio a trattenersi e, dopo che si è tanto parlato di lui, ha insinuato qualche dubbio sulla gravità dell’infortunio di Luca Favilla, l’insegnante della showgirl. “ Mi è sembrato fosse stato un po’ ingigantito. Anche Alessandra (Tripoli, sua ballerina, ndr) si è rotta un dito ”, ha fatto notare Ettore Bassi, che ha ricordato come la sua partner in pista indossi ancora il tutore, pur continuando a gareggiare.