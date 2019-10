Eurogames, Ilary Blasi criticata per il look sfoggiato in prima serata

Nella serata dello scorso 3 ottobre è stata trasmessa la nuova puntata di Eurogames 2019, che è la trentunesima edizione di Giochi senza frontiere.

Il game-show targato Mediaset ha visto ancora una volta protagonista indiscussa Ilary Blasi, ormai ex conduttrice del Grande Fratello Vip. La consorte di Francesco Totti, nel corso del nuovo appuntamento tv, ha fatto discutere di sé per via della sua ultima scelta di stile pensata per gli Eurogames, ovvero quella di vestire una mise dorata, che qualcuno ha associato ai colori del famoso cioccolatino "Ferrero Rocher".

Raggiante come sempre, la bellissima Ilary Blasi ha indossato una jumpsuit black and gold, un look particolare, che tuttavia sembra non aver convinto molto gli utenti sui social. Tant'è vero che in tanti si sono scatenati in messaggi ironici e critici destinati proprio alla conduttrice.

Tra i vari commenti giunti sul conto dell'outfit scelto dalla Blasi, si legge: ​"Anche se vestita di m…. Ilary sei uno schianto fotonico". E ancora: "Ilary Blasi mi ha fo**uto la tuta che uso in officina". Dal suo canto l'ex conduttrice del GfVip sceglie, però, di indossare abiti comodi e pratici per il game-show di Canale 5, Eurogames, restando del tutto incurante dei commenti negativi e irrisori che le vengono destinati da parte dei telespettatori.