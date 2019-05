"Eurovision", Mahmood dietro le quinte: "Emozionato, ho paura..."

Reduce dalla sua vittoria conseguita al Festival di Sanremo 2019, Mahmood è tornato sulla cresta dell'onda per essersi classificato secondo all'Eurovision Song Contest, l'evento musicale tenutosi lo scorso sabato 18 maggio a Tel Aviv, in Israele. Il cantante, figlio di madre italiana e padre egiziano, è riuscito a conquistarsi il consenso di pubblico e critica. In moltissimi, tra gli utenti europei si sono mobilitati a pubblicare sui social commenti positivi e apprezzamenti destinati ad Alessandro Mahmoud in arte Mahmood, per la sua performance eseguita sulle note di "Soldi" all'Eurofestival.

E su Instagram sono trapelati due video ripresi nel backstage del "Grand Final" dell'Eurovision, che vedono protagonista Mahmood, il quale si è lasciato abbandonare ad alcuni sfoghi, prima e dopo la sua ultima performance. Nel primo video, registrato pochi minuti prima di salire sul palco della temuta "finale", vediamo Mahmood ammettere: “Me sto a cagà addosso”. Nel secondo, registrato subito dopo la fine dell’esibizione, Mahmood cita la mitica Sandra Marchegiano, esclamando “So’ felice pé avè fatto sta sfilata”, per poi rivolgersi agli amici e dire: “Bon raga: Andiamo a ubriacarci adesso!”.

Mahmood vince il "Composer Award"

Mahmood ha vinto un importante premio alla carriera, diventando così il primo in Italia ad aggiudicarsi tale riconoscimento. Grande successo quindi per Mahmood, il quale con la canzone vincitrice del Festival di Sanremo, “Soldi“, si è aggiudicato il "Composer Award", il premio per "la miglior composizione musicale" che, insieme al Press Award e all’Artistic Award, costituisce il Marcel Bezençon Award, premio istituito nel 2002 ed intitolato in onore al direttore generale della European Broadcasting Union.

Mahmood ha ricevuto la notizia del suo ambito premio pochi minuti prima di portare la sua “Soldi” sul palco dell’Eurovision. Il cantante ha firmato la canzone insieme a Dario “Dardust” Faini e al dj e produttore Charlie Charles, il cui nome è Paolo Alberto Monachetti. Oggi, il video ufficiale della performance di "Soldi" eseguita all'Eurofestival è alla posizione numero 1, tra le tendenze su YouTube.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it su Facebook?