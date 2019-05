Mahmood nell'intervista in inglese all'Eurovision: "Non ho capito un c..."

Dopo essersi aggiudicato la vittoria del Festival di Sanremo 2019, il cantautore trap di orgini italo-egiziane, Mahmood, sta facendo parlare di sé per la sua partecipazione all'Eurofestival. Il cantante sta contraddistiguendosi dagli altri competitor ammessi all'Eurofestival, soprattutto per il suo inglese maccheronico. L'artista del brano sanremese "Soldi" si esibirà sul palco dell'Eurovision Song Contest il prossimo sabato 18 maggio, data per la quale è prevista l'ospitata della Regina del Pop.

Stando alle ultime anticipazioni, Madonna potrebbe eseguire sul palco dell'Expo di Tel Aviv, in Israele, un medley di alcune tra le sue hit più famose, tra cui l'intramontabile "Like a prayer", e le due nuove canzoni estratte dal suo ultimo album, "Dark Ballet" e "Future".

Mahmood e la gaffe all'Eurovision

L'artista che rappresenta il Bel Paese all'Eurovision Song Contest, Mahmood, è tornato al centro dell'attenzione mediatica, a seguito di una gaffe di cui è diventato protagonista nel corso di una delle sue ultime interviste concesse all'edizione made in Israele dell'Eurovision.

“How do we end the video in Italian?” ha chiesto un giornalista al cantante Mahmood. L'artista e vincitore di Sanremo 2019, dal suo canto, non ha esitato a rispondere in italiano, esclamando: “Non ho capito un c****!".

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it su Facebook?