"L'altra volta t'ho toccato la natica, ora mi tocca...". Gaffe hot della Grimaldi

Colpi di scena, gaffe hot e risate a volontà nella puntata di Tale e Quale Show, in onda ieri sera, 11 ottobre, sulle frequenze di Rai Uno. Una puntata che, ancora una volta, ha convinto il pubblico a casa, premiando il seguitissimo show canoro di Conti con più di 4 milioni di telespettatori, vincendo su Rosy Abate in onda su Canale 5.

Fra le performance non è sfuggita quella di Eva Grimaldi. La showgirl è quella che, più di tutte, sta affrontando con serenità le insidie e le difficoltà di Tale e Quale e Show. Prima ha interpretato Amanda Lear, poi Alice e infine Boney M. E proprio in quest’ultima interpretazione ha dato il meglio di sé, come se il personaggio da lei interpretato, fosse cucito sulle sue spalle. I giudici sono rimasti piacevolmente colpiti, ma non ha vinto comunque nella classifica finale.

La sua apparizione a Tale e Quale Show è stata accompagnata da una gaffe hot che ha fatto sorridere il pubblico ma ha imbarazzato Carlo Conti. "La prima volta ti ho toccato la natica ed è andata bene – afferma con un sorriso la Grimaldi -. Anche se la seconda volta mi è andata bene, ma ora … " e con gesto furtivo sfiora le parti intime del conduttore. In studio scoppia il caos ma, per fortuna, tutto è stemperato dalle risate dei giudici e dei concorrenti. Non è la prima volta che Eva Grimaldi palpeggia, per gioco, le parti intime dei conduttori. In passato è accaduto anche con Pippo Baudo.