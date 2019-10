Eva Henger confessa: "Ecco perché vivo in Ungheria e non in Italia"

Dopo aver pubblicamente accusato il fidanzato di Mercedesz Henger, Lucas Peracchi, di manipolare la sua ragazza nonché sua figlia, Eva Henger è tornata a far parlare di sé. In un'intervista concessa a Lei settimanale, l'ex naufraga de L'isola dei famosi ha rivelato il motivo per il quale ha recentemente deciso di raggiungere il suo Paese natale, l'Ungheria, dopo aver vissuto a lungo in Italia per lavorare nel mondo dello showbiz nostrano.

A spingere l'ex acerrima rivale di Francesco Monte nel reality show honduregno a trasferirsi nel suo Paese d'origine sono, a quanto pare, stati alcuni problemi personali del padre, così come la stessa modella ungherese ha confidato alla nota fonte, nel corso della sua ultima intervista: "Mi sono trasferita in Ungheria, ma ho ancora la mia casa a Roma (dove fino a poco tempo fa Eva viveva a seguito del suo matrimonio con Riccardo Schicchi, ndr). Il mio lavoro mi portava spesso a Milano. Dall’Ungheria siamo esattamente ad un’ora di volo da lì: lo stesso tempo che impiegavo per raggiungerla da Roma (...). Sono tornata qui perché mio padre stava male e infatti dopo tre mesi è morto. In quel periodo mio marito Massimiliano si è innamorato dell’Ungheria e mi ha chiesto di trasferirci qui, per avere una vita più tranquilla".

La decisione maturata dalla Henger, ovvero quella di restare a vivere in Ungheria insieme al marito e ai figli Riccardino e Jennifer, sarebbe quindi stata presa di comune accordo con il consorte e produttore cinematografico capitolino, Massimiliano Caroletti. Una scelta quest'ultima, che consente alla showgirl ungherese naturalizzata italiana di vivere a stretto contatto con la madre. "Sono molto soddisfatta di questa scelta, anche perché così posso stare vicina a mia madre -aggiunge Eva-. Non è più giovincella e preferisco passare del tempo con lei, invece che pentirmi di non averlo fatto". La primogenita della Henger senior, Mercedesz, invece non vive con la showgirl, ma convive attualmente a Piacenza insieme all'ex tronista di Uomini e donne nonché suo attuale fidanzato, Lucas Peracchi.

