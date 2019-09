Eva Henger furiosa contro Lucas Peracchi: "Se parlassi non dovrebbe uscire più di casa"

In queste ore si sta consumando l'ennesima lite social e stavolta la protagonista è Eva Henger, che nelle sue storie di Instagram si è scagliata violentemente contro sua figlia Mercedesz e contro il suo fidanzato Lucas Peracchi. I due giovani influencer erano stati al centro dell'attenzione social solo poche settimane fa a causa di una furiosa litigata che sembrava avesse scritto definitivamente la parola fine alla loro relazione.

La miccia che ha fatto esplodere la rabbia di Eva Henger è una battuta di Lucas Peracchi: “ Come sapete non è mia abitudine parlare attraverso Instagram. Non l’ho mai fatto soprattutto delle cose private ma non ce la faccio più. Non sopporto più gli insulti di questa persona. Fa quella battuta sfortunata: ‘Pu***na Eva’ ma non si dice quando così si chiama la mamma della tua compagna. ” Potrebbe sembrare un pretesto ma l'ex moglie di Riccardo Schicchi precisa che questo è stato solo l'ultimo di una serie di affronti subiti da Peracchi, che pare in passato abbia detto e fatto molto peggio contro di lei.