Anche a Natale senza vestiti: Eva Henger fa impazzire i fan

Con l’arrivo della stagione invernale e, in particolare, del Natale, è naturale immaginarsi un’atmosfera accogliente fatta di caminetti accessi, cioccolate calde, soffici coperte in stile scozzese e un sottofondo musicale a base di musica folk. Eppure, sono sempre di più le celebrità che scelgono di trascorrere le festività al caldo, concedendosi una rilassante parentesi al mare d'inverno.

Tra queste, anche la bellissima Eva Henger si è messa in viaggio, facendo ricadere la sua scelta su Sharm el-Sheikh, capitale del turismo egizio. Tra sport acquatici d’eccezione, escursioni nel deserto e una barriera corallina da togliere il fiato, Eva sta trascorrendo un soggiorno in un luogo senza dubbio fantastico. Persino i bisticci delle ultime ore con la figlia Mercedesz Henger, non sono riusciti a distoglierla dal godersi il paradiso in cui è immersa. Infatti, tra un’uscita e l’altra, la conduttrice ed opinionista televisiva si intrattiene in alcuni servizi fotografici, portando così il lavoro anche in vacanza.

Tra tutti, però, l’ultimo shooting ha catturato l’attenzione dei suoi follower. L’ex attrice di film vietati ai minori, infatti, ha postato ben quattro foto in tema natalizio, ma soprattutto molto sexy visto che si è fatta immortalare in lingerie. Il colore scelto? Non poteva che essere il rosso fuoco, simbolo universale della passione ma anche del Natale. Inoltre, ha indossato degli stivali a spillo molto alti della stessa tonalità ed un cappellino di Babbo Natale. Il suo décolleté è sbalorditivo, il lato B da sogno ed il suo sguardo è accattivante ed ammaliante. Insomma, il suo corpo ha mandato in tilt i fan, increduli davanti alla dura realtà che lei abbia 47 anni. Ad accompagnare il post, la seguente didascalia: "Auguro a tutti una felice Natale pieno d’amore" .

Il post ha così raggiunto oltre 40mila like ed i fan si sono scatenati con i commenti. Eccone alcuni: "W Babbo Natale" , "Che bona" , "Gnocca vera" , "Incantevole" , "Wow bellissima…" , "Anche a Natale senza vestiti" e "Me lo ricordavo diverso Babbo Natale… Preferisco di gran lunga questo… Stupenda divinità" . E ancora: "Sei uno splendore!" , "Il tempo per te si è fermato. Buone feste" , "Strepitosa" , "Eva unica… Ma vuoi farci scaldare pure a Natale?!" , "Inimitabile proprio" , "Sono anni che ti aspetto per il regalo" .

Non manca, infine, chi ha voluto sottolineare quanto fosse difficile scegliere tra mamma e figlia. Anche Mercedesz, infatti, ha condiviso alcuni scatti in stile regina delle nevi che hanno scaldato notevolmente l’atmosfera in rete. Chi l’avrà vinta tra le due?

