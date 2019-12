Eva Henger: "Mercedesz sta ingrandendo la storia del padre, non capisco perché faccia così"

Continua la querelle tra Eva Henger e sua figlia Mercedesz, dopo che quest’ultima sempre nel salotto di Barbara d’Urso ha deciso di rivelare un segreto che la riguardava, quello che Riccardo Schicchi da tutti considerato suo padre in realtà non lo era biologicamente.

Mercedesz è infatti figlia di una precedente relazione di Eva poco tempo prima che incontrasse Riccardo Schicchi in Italia e che i due si innamorassero. Questa rivelazione, non è stata presa bene da Henger, che subito dopo l’intervista della figlia aveva lasciato un lungo messaggio sui social contro questa decisione che sarebbe dovuta rimanere segreta come da volontà di Riccardo Schicchi.

Stasera Eva Henger ospite nel salotto di Barbara d’Urso per raccontare la sua versione della vicenda e per mandare un messaggio a sua figlia: “ Lui non voleva si sapesse che era il padre adottivo e lei, dicendolo tutti, non ha mantenuto la promessa fatta e il suo ultimo desiderio. Non capisco perché cerca di gonfiare a tutti i costi , – sbotta la Henger – ho solo detto che avrei preferito che non venissi in tv a parlarne per non sporcare quello che è stato Riccardo Schicchi ”.

Racconta poi la storia dicendo che tutti sapevano che Riccardo non era il padre biologico di Mercedesz, e anche lei, perché quando a 17 anni Eva le ha voluto rivelarle questo segreto, Mercedesz le aveva risposto che già sua nonna gliene aveva parlato. A sostenere questa tesi arriva anche la segretaria di Riccardo Schicchi, Deborah Attanasio, che con le lacrime agli occhi, nel ricordare Riccardo, conferma che anche lei e tutti gli altri collaboratori del compianto produttore, conoscevano perfettamente la storia.

Mercedesz inoltre era anche andata a conoscere i nonni del suo padre biologico, che Eva aveva trovato dopo lunghe ricerche, ma questi si erano eclissati e lei stessa non aveva più voluto sapere nulla della faccenda. Finisce inoltre con lo spiegare che il suo sfogo fatto sui social non era rivolto alla figlia: Io non sono arrabbiata con Mercedesz, io sono delusa della memoria di Riccardo. Anche Cicciolina quando Mercedesz era sull’Isola aveva cominciato a scrivere delle illazioni ma io ho evitato di rispondere alle domande dei giornalisti, poteva benissimo farlo anche lei”.