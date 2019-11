Mercedesz Henger choc: "Riccardo Schicchi non è mio padre"

“M io padre biologico non è Riccardo Schicchi. ” Sono queste le dichiarazioni choc che Mercedesz Henger è pronta a fare questa sera in diretta a Live – Non è la d'Urso. Una notizia inattesa per chiunque segua le tv e ha seguito in questi anni le vicende di Eva Henger e della sua famiglia.

Eva Henger e Riccardo Schicchi si sono conosciuti in Ungheria alla fine degli anni Ottanta ma il colpo di fulmine tra i due è scoccato probabilmente qualche anno più tardi a Roma, durante una sessione fotografica che vedeva Eva Henger protagonista e Schicchi fotografo. A breve distanza da quel secondo incontro i due decidono di andare a vivere insieme e nel 1994 convolano a nozze. Quando si sposano hanno già una bambina, Mercedesz, che all'epoca aveva 3 anni. L'anno successivo, nel 1995, è nato il loro secondogenito Riccardo Jr., da tutti chiamato Riccardino.

Riccardo Schicchi, uno dei principali imprenditori del porno in Italia, è morto nel 2012 a 59 anni, dopo un anno travagliato a causa della grave forma di diabete che, nel corso degli anni, gli causò notevoli problemi alla vista e insufficienza renale. Nonostante i due fossero ormai separati ed Eva Henger fosse da tempo al fianco di Massimiliano Caroletti, con quale aveva già avuto la sua terza figlia, Jennifer, l'attrice non ha mai lasciato solo Riccardo Schicchi nei periodi della malattia, standogli affianco fino al giorno della morte.

Mercedesz Henger ha sempre dimostrato grande affetto per quello che, fino a oggi, tutti hanno sempre considerato il suo padre naturale. “ Mia madre mi ha svelato l’identità del mio padre biologico che non è Riccardo Schicchi. Avendo saputo che qualcuno ha fatto girare la “notizia”, ho preso la decisione di fare una dichiarazione dettagliata sulla verità ”, ha detto Mercedesz Henger, che questa sera è pronta a raccontare tutta la verità nel salotto serale di Barbara d'Urso.

La scelta di Mercedesz Henger ha l'obiettivo di evitare speculazioni ma, soprattutto, la diffusione di notizie non veritiere in merito a questa vicenda, della quale solo sua madre e lei possono conoscere la verità: “ Questo per evitare che in alcun modo venga alterata da gossip e opinioni di persone estranee alla vicenda. ”

Il gossip nell'ultimo periodo è stato una costante nella vita di Mercedesz Henger e di sua madre Eva, protagoniste da diverse settimane di una "faida familiare" che si è snodata tra i social e i salotti televisivi, dove le due non si sono risparmiate accuse vicendevoli. L'oggetto della discordia è stato il compagno di Mercedesz, Lucas Peracchi, con il quale Eva non ha mai avuto un buon rapporto.