L'appello di Eva Henger a Mercedesz e Lucas: "Spero in una telefonata"

Nella prima puntata settimanale del talk show Pomeriggio 5, tra gli ospiti invitati al programma condotto da Barbara d'Urso, ha fatto il suo ingresso in studio anche Eva Henger, non in veste di opinionista ma di protagonista. L'attrice ungherese si è presentata alla corte di "Carmelita" per rivolgere un accorato appello all'amata figlia Mercedesz. Il pubblico del popolare programma è informatissimo sulle vicende familiari burrascose che sta dissestando il clan Henger, e, puntata dopo puntata, si è costruita la trama della telenovela più avvincente della televisione italiana. Dopo strazianti polemiche e diverbi accesissimi, la storia della famiglia Henger è giunta a un punto di stallo, da quando le strade della madre Eva e della figlia Mercedesz, da oltre un mese, non si sono più incrociate. Sono intere settimane, difatti, che la Henger non ha più notizie della sua "Memi", e questa condizione di lontananza la demoralizza interiormente. Il Natale è trascorso nel massimo grado di freddezza e di distacco tra le due donne, a migliaia di chilometri di distanza l'una dall'altra. Per tale ragione, Eva Henger ha colto l'occasione generosa offertale dalla d'Urso per esternare il suo pensiero in modo trasparente e trasmettere a Mercedesz il suo affetto di madre e la sua intenzione di non oppore più alcuna resistenza affinché lei e il suo fidanzato stiano insieme.

Eva Henger desiste e approva la storia d'amore tra Mercedesz e Lucas

Eva Henger, dopo un periodo di assenza, è riapparsa nel salotto televisivo di Pomeriggio 5. Purtroppo l'ex attrice hard ha passato le festività natalizie lontano dalla figlia, ciò l'ha rattristata non poco. La conduttrice partenopea ha chiesto lei se nel frattempo si fosse rappacificata con Mercedesz Henger. La opinionista ha dovuto ammettere che lei ha provato ad avvicinare la figlia durante le feste di Natale per rivolgerle gli auguri, ma il tentativo è stato vano, non ricevendone alcuna risposta. Dalla parole espresse della ex porno star: " Gli ho mandato gli auguri per le feste, ma non ho avuto risposta ". Ecco la ragione per cui l'attrice dell'est Euoropa è accorsa nel programma Mediaset, proprio per tentare un riavvicinamento con Mercedesz e anche con Lucas. Eva Henger ha assunto una decisione matura e saggia: abbandonare lo scontro diretto e prediligere una approccio più moderato e pacato. Dopo mesi di guerra intestina, la Henger madre ha desistito dal condurre tale schermaglia massacrante, e la sua priorità attuale è riabbracciare "Memi" e appianare ogni dissidio tra loro.

Eva Henger, pertanto, desisterà dal protrarre la sua tesi contro Peracchi, interrompendo ogni critica severa volta a demolire la sua reputazione e il suo onore di uomo e distaccare sua figlia da lui. Evidentemente, il Natale ha ricondotto la Henger ha più miti vedute. Adesso, l'attrice si dice pronta a tendere una mano in segno di distensione e accordo verso Mercedesz e il suo compagno. " Se Memi è felice, io sono felice. Se questo rapporto sta andando a gonfie vele sono contenta ", ha confidato sincera la Henger. Sembra inverosimile che tali parole giungano dalla stessa persona che sbraitava qualche tempo fa, quando l'opinionista della d'Urso "sputava veleno" e "gettava fango" contro suo genero. Eppure, la parole giunte alle orecchie della conduttrice e del pubblico di Canale 5 sono chiare e provengono proprio dalla Henger madre.