Eva Henger dopo lo scontro con la figlia: ​"Dimagrita 10 kg, non mi sentivo bene"

Lo scontro tra Eva Henger, sua figlia Mercedesz Henger e Lucas Peracchi è ancora aperto. Dopo le accuse e le minacce delle ultime settimane, l'ex attrice hard non si è presentata in puntata a "Live! Non è la D'Urso" per il fatidico faccia a faccia con il fidanzato di sua figlia. La Henger ha rifiutato l'incontro per motivi legali ed è volata in Egitto con la famiglia. Proprio dal Medioriente l'attrice è tornata a parlare sui social, ma non della delicata situazione familiare bensì di se stessa.

Negli ultimi tempi, infatti, Eva Henger ha subito una trasformazione evidente. Le rotondità mostrate fino a poche settimane fa hanno lasciato il posto a un corpo esile e asciutto. Una drastica perdita di peso di cui si sono accorti fan e follower e della quale la Henger ha parlato apertamente in un post Instagram: " Come vedete sono dimagrita e mi sento davvero bene con me stessa ". Colpa dello stress e del dolore vissuto per la lite con Mercedesz? Sicuramente il difficile momento ha influito, ma Eva Henger ha confessato ai suoi fan di aver perso dieci chili per essersi messa a dieta: " Prima ero sempre così, poi mi sono ingrassata un po’ e non mi sentivo bene con me stessa. Semplicemente mangio di meno di prima ".

È stata la volontà di tornare a volersi bene, di ritrovare la connessione con il suo corpo a spingere l'ex diva del cinema hard a perder peso e a mostrare una silhoutte invidiabile. Nel suo futuro, però, ora c'è una disputa contro il fidanzato di sua figlia, Lucas Peracchi, che ha minacciato di procedere per vie legali contro di lei.